USA luure: Netanyahu Iraani tuumaprogrammi «paljastustes» polnud midagi uut

Ametnike sõnul on Netanyahu esmaspäevased paljastused olnud USA luurele teada juba aastaid ning miski peaministri ettekandes ei pane Ühendriikde arvama, et Iraan ei täida tuumaleppega kaasnevaid kohustusi.

«Mulle teadaoleva informatsiooni kohaselt ei viita miski sellele, et nad (lepet) ei täida,» teatas ka välisminister Mike Pompeo 12. aprillil toimunud ministrikuulamisel.

Ka valitsusvälised eksperdid olid Netanyahu dramaatilise esitluse osas skeptilised.

«Siin ei ole sõna otseses mõttes midagi uut,» märkis relvakontrolli ekspert Jeffrey Lewis, lisades, et Netanyahu ettekandes ei viidanud miski Iraani salajase tuumaprogrammi taaskäivitamisele.

Lewise sõnul viitab arhiivitoimikute säilitamine aga võimalusele, et leppest lahkumise korral võib Iraan tuumaprogrammiga uuesti algust teha. See on Lewise hinnangul stsenaarium, mida USA peaks vältima.

2007. aasta luureraportis märgiti, et USA luurel on kaalukaid tõendeid, et Iraan on säilitanud osalise võimekuse tuumarelvasid arendada.

Netanyahu väitel on Iisraeli luureagentuuri Mossad varastatud dokumentides tõendeid, et Iraan on aastaid oma tuumaprogrammi kohta valetanud.