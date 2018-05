Andmevargusskandaali sattunud Cambridge Analytica lõpetab tegevuse

«On kindlaks tehtud, et äritegevuse jätkamine ei ole enam mõistlik,» teatas avalduses firma, lisades, et peatab viivitamatult igasuguse äritegevuse.

Cambridge Analytica (CA) sattus avalikkuse tähelepanu alla pärast seda, kui USA meedia vahendas märtsis, et firma, kelle Ühendriikide praeguse riigipea Donald Trumpi kampaaniameeskond 2016. aastal palkas, varastas Facebooki kasutajaprofiilidelt andmeid, et luua tarkvara valijate valikute prognoosimiseks ja mõjutamiseks.

Rakendus This Is Your Digital Life kogus andmeid kasutajate avaliku profiili, «laikimiste», sünnipäevade ja praeguse kodulinna kohta ning kuritarvitas seda, jagades infot Cambridge Analyticale. Facebooki andmeil sattusid reeglitevastaselt CA kätte kuni 87 miljoni inimese andmed. Klientidest üle 70 miljoni on ameeriklased.

Skandaal on sundinud Facebooki juhtkonda tegema tõsiseid jõupingutusi oma maine päästmiseks ning meetmete rakendamiseks selliste kuritarvituste vastu.

CA teatas kolmapäeval, et on langenud viimastel kuudel mustamisrünnaku alla ja firma vastu on esitatud «arvukalt alusetuid süüdistusi», mis on hävitanud selle äri.

CA väidab, et kustutas Facebooki kasutustingimusi rikkudes hangitud andmed.

Firma teatas, et palkas Briti advokaadi Julian Malinsi läbi viima sõltumatut juurdlust süüdistuste suhtes, ja avaldas tema koostatud raporti kolmapäeval oma veebilehel.

«Raport järeldas, et süüdistused ei toetunud faktidele,» teatas CA. «Vaatamata Cambridge Analytica vankumatule kindlusele, et selle töötajad on käitunud eetiliselt ja seaduslikult...on meediakajastusest tingitud piiramisolukord peletanud eemale pea kõik firma kliendid ja varustajad.»