Saadik: Iraan võib USA lahkumise korral samuti tuumaleppe hüljata

Iraani suursaadik Suurbritannias hoiatas kolmapäeval, et kui USA peaks Teheraniga sõlmitud tuumaleppest taganema, kaalub islamivabariik samuti selle hülgamist.

Teheran oleks "valmis naasma varasema olukorra juurde", kui Ühendriigid leppest lahkuvad, nagu president Donald Trump on korduvalt ähvardanud, ütles Iraani suursaadik Londonis Hamid Baeidinejad usutluses televõrgu CNN ajakirjanikule Christiane Amanpourile.

Tema sõnul pole USA taganemise korral "enam kokkulepet", millest kinni pidada. "Seda põhjusel, et lepingu tähtis osapool on lepingut selgelt muutnud ja rikkunud."

Iraan ja kuus suurriiki - USA, Prantsusmaa, Suurbritannia, Venemaa, Hiina ja Saksamaa - sõlmisid 2015. aasta juulis tuumaleppe, millega Teheran nõustus piirama oma tuumaprogrammi vastutasuks riigile selle tuumategevuse eest kehtestatud sanktsioonide tühistamisele.

Trump peab 2016. aasta jaanuaris jõustunud lepet Ühendriikidele ebasoodsaks ja peab otsustama 12. maiks, kas taaskehtestada Teheranile selle tuumaprogrammiga seotud sanktsioonid, mis tähendaks leppest taganemist.

Baeidinejadi sõnul analüüsib Iraan erinevaid vastusevariante USA võimalikule sammule, mille seas on ka tuumategevuse taaskäivitamine. Trump on hoiatanud, et Iraanil ei lubata tuumategevust taastada.

"See võib olla uraani rikastamine või meie koostöö ümberkorraldamine agentuuriga. Kaalumisel on ka mõned teised tegevused," sõnas diplomaat Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile (IAEA) viidates. "See on midagi väga reaalset, väga realistlikku."

Suursaadik välistas võimaluse, et Iraan võiks alustada tuumarelvade tootmist. Islamivabariik on alati eitanud püüdlusi tuumarelva ehitada, kinnitades, et selle tuumaprogramm on puhtalt tsiviilotstarbeline.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles esmaspäeval televisioonis esinedes, et Iisraelil õnnestus mõne nädala eest omandada 55 000 lehekülge dokumente ja 183 CD-d salajase teabega Iraani tuumarelvaprogrammi kohta nimega "Projekt Amad".

Ta nimetas seda luure suureks kordaminekuks, kuid ei esitanud ainsatki otsest tõendit selle kohta, et Iraan oleks rikkunud 2015. aasta lepet.

Baeidinejadi sõnul lükkasid rahvusvahelised inspektorid viimases enne tuumaleppe sõlmimist antud hinnangus Iisraeli väited tagasi.

Netanyahu sõnul näitab ainuüksi nende dokumentide olemasolu, et Iraan ootab võimalust tuumarelva arendamist jätkata.

Trump on tuumalepet teravalt kritiseerinud muu hulgas seetõttu, et piirangud Teherani tuumategevusele aeguvad 2025. aastal.