Põhja-Korea eitas ÜRO sanktsioonikomitee andmebaasi häkkimist

Põhja-Korea esindus ÜRO-s teatas avalduses, et Pyongyang "pole kunagi tunnustanud Julgeolekunõukogu ebaseaduslikke sanktsiooniresolutsioone" ja "ei ole huvitatud sellest, millega sanktsioonikomitee tegeleb". Esindus lisas, et mõte Põhja-Korea häkkimisoperatsioonist on "rumalus".