Trump tugevdas juristide meeskonda tagandamisõiguse eksperdiga

USA president Donald Trump tugevdas kolmapäeval oma juristide meeskonna ridu advokaadiga, kellel on presidendi tagandamise protseduuri vallas suured kogemused.

Emmet Floodi, aastatel 1998-1999 demokraadist presidenti Bill Clintonit tagandamisprotseduuri ajal esindajatekojas ja senatis esindanud advokaadi, palkamine võib olla märk sellest, et Valge Maja valmistub õiguslikuks lahinguks presidendi volituste ning eriprokurör Robert Muelleri võimalike süüdistuste üle õigusemõistmise takistamises.

"Emmet Flood liitub Valge Maja personaliga, et esindada presidenti ja valitsust Venemaa nõiajahi vastu," ütles Trumpi pressiesindaja Sarah Sanders.

Flood liitus meeskonnaga pärast seda, kui Ty Cobb, kes oli ärgitanud presidenti leplikumale lähenemisele Muelleriga, lahkus ametist, mille peamine ülesanne on hallata Valge Maja suhteid aastapikkuse uurimisega.

Nii Cobb kui ka märtsis presidendi õigusmeeskonnast lahkunud John Dowd olid väidetavalt rahulolematud sellega, et Trump ei järginud Venemaa-uurimisega seonduvas nende nõuandeid ja otsustas nende soovituste vastaselt Muellerit korduvalt verbaalselt rünnata.

Uurimise käigus on praeguseks esitatud 19 süüdistust, neist kolm Trumpi kõrgete kampaanianõunike vastu. Kui Muelleri meeskond otsustab soovitada Trumpile süüdistuse esitamist õigusemõistmise takistamises, võib see viia tema vastu tagandamisprotseduuri alustamiseni kongressis.

Päevaleht New York Times kirjutas teisipäeval, et Mueller tahab esitada Trumpile juurdluse raames vähemalt 40 küsimust. Mueller soovib esitada küsimusi ka Trumpi nõunike ja äritegevuse kohta.

Eriprokuröri meeskond on samas advokaatidele vihjanud, et president ei ole sihtmärk. Trump ei ole veel andnud nõusolekut Muelleri küsimustele vastata.

Hiljuti Trumpi juristide meeskonnaga liitunud New Yorgi endine linnapea Rudy Giuliani ütles kolmapäeval, et ta võib toetada uurijate suhteliselt lühikest intervjuud Trumpiga kitsa küsimusteringi üle. "Mõned on rääkinud võimalikust 12-tunnisest usutlusest. Seda ei juhtu, luban teile. Maksimaalselt võib kõne alla tulla kahe või kolme tunnine intervjuu kitsa küsimusteringi ümber," lausus ta.