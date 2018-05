Vabariiklased tahavad Trumpile Nobeli rahupreemiat

Trump ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un üritavad mai lõpus või juuni alguses kohtuda, kuid Põhja-Korea tuumarelvitustamise leppest näidakse olevat kaugel. USA on selliseid leppeid Põhja-Koreaga sõlminud ka varem, kuid lõppastmes on need alati läbi kukkunud.