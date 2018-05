ISISe liidri nõunik: nägin teda viimati juulis

Iraagi ülemkohus avaldas eile ISISe kõrge ametniku tunnistuse. «Süüdistatav kinnitas, et viimati kohtus ta al-Baghdadiga läinud aasta juulis ja tunnistas, et kuulus nõndanimetatud Islamiriigi Ülemkomiteesse,» teatas ülemkohtu esindaja Abdul Sattar Bayrakdar.

Kahtlusalune väitis Bayrakdari sõnul, et tal on doktorikraad islamiõiguses ning teda hoiti pärast Ühendriikide sissetungi Iraaki 2003. aastal Camp Bucca kinnipidamisasutuses. Seal hoiti kord ka al-Baghdadit.

Kahtlusaluse nime ei avaldatud, kuid Iraagi siseministeerium teatas 14. veebruaril, et ametivõimudel õnnestus tabada ISISe ülemnõukogu liige Ismail Alwan Salman al-Ithawi, kui ta üritas Süüria kaudu Türki siseneda. Seejärel toimetati ta tagasi Iraaki.

Baghdadi on avalikult esinenud vaid ühes, 2014. aastal avaldatud videos, kus ta kuulutas välja üleilmse kalifaadi.

Hoolimata sellest, et al-Baghdadi on rahvusvaheliselt tagaotsitav, pole teada, kas ta on elus või surnud.