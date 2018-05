Leedu erisaadik: Astravetsi tuumajaama pärast peaks muretsema ka eestlased

Valgevene on Astravetsi tuumajaama projekti kallal töötanud alates 2008. aastast ja esimene reaktor peaks hakkama elektrit tootma juba järgmisel aastal, teine 2020. aastal. Leedu on kogu selle aja võidelnud jõuliselt tuumajaama ehituse vastu oma piiri äärde, kuid suurt tulu pole see seni andnud. Mida saab nii hilises järgus projekti vastu veel ette võtta?

Tõsi, nad teatasid kümme aastat tagasi, et on otsustanud ehitada tuumaelektrijaama Astravetsi, mis on Valgevene–Leedu piiril – see on vaid 45 kilomeetri kaugusel meie pealinnast. Ja juba ainuüksi see vahemaa on oluline põhjus muretsemiseks. Kuid kümme aastat tagasi teatati siiski vaid asukoha valikust, tegelik ehitus algas alles viis aastat tagasi.