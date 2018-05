Rootsis vangistati terrorismikahtlusega kolm meest

Mehed vangistati kinnisel istungil. Prokuratuuri andmetel alustati kuriteo ettevalmistamist juba eelmise aasta jaanuaris. Kõik kolm on süüdistused tagasi lükanud.

Üks vangistatud meestest on 38-aastane Usbekistani taustaga Kõrgõzstani kodanik. Teine kahtlusalune on 45-aastane Usbekistani päritolu mees. Kolmas mees on 29-aastane ja pärit samuti Usbekistanist.