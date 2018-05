Hiina toimetas Lõuna-Hiina merele raketisüsteemid

Hiina peab suuremat osa Lõuna- Hiina merest, aga ka naaberriikide ranniku lähedal asuvaid kaljusaari, enda omaks. Ta on hakanud ehitama piirkonda tehissaari ja rajama sinna sõjaväeobjekte.

Lõuna-Hiina mere suhtes on nõudlusi ka Malaisial, Bruneil ja Taiwanil.

Hiina välisministeerium teatas eile, et riigil on õigus ehitada Lõuna-Hiina merel kaitseotstarbelisi rajatisi.

USA luure sõnul paigutas Hiina sõjavägi suure tõenäosusega hiljutise õppuse käigus raketitõrjesüsteeme korallrahudele Fiery Cross, Subi ja Mischief, mis asuvad vaidlusaluses Spratly saarestikus. Ühendriikide kaitseministeeriumi allikas ütles aga, et pole kindel, kas need siiani seal on.