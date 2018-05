Otsustatud: Nobeli kirjanduspreemia jääb tänavu välja andmata

«Rootsi Akadeemia on otsustanud Nobeli kirjanduspreemia välja andmise edasi lükata kavatsusega see välja anda 2019. aastal,» seisis avalduses.

«Nobeli sihtfondi ootab, et Rootsi Akadeemia pühendaks end nüüd oma usaldusvärsuse taastamisele ja esitaks selle elluviimiseks konreetse plaani,» kirjutas sihtfondi juhatuse esimees Carl-Henrik Heldin avalduses. «Lisaks eeldame, et kõik Akadeemia liikmed jõuavad arusaamisele, et nii selle reformiüritused kui ka tulevane struktuur peavad olema avatumad ning välismaailmale läbipaistvamad.»