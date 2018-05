Mayl läks kohalikel valimistel oodatust paremini

Erakonnal õnnestus saavutada võit olulistes Londoni nõukogudes ja seda hoolimata opositsioonilise töölispartei survest. Briti Isesesvuspartei (UKIP), mille toetajaskond on pärast 2016. aastal korraldatud Brexiti referendumit kokku kuivanud, sai vaid marginaalseid hääli, samas kui Euroopa-meelsete liberaaldemokraatide toetajaskond kasvas.

Töölispartei riiklik valimiskoordinaator Andrew Gwynne tunnistas, et pilt on kirju ja lisas, et konservatiivid võitsid UKIPi kokkuvarisemisest.