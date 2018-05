OPCW direktor: Skripalide mürgitamiseks kasutati 50-100g Novitšokki

«Kaitse-eesmärgiliseks uurimistegevuseks võinuks vaja minna viis kuni kümme grammi, kuid Salisburys kasutati ilmselt suurt hulka, täpselt ei ole see teada. Mulle öeldi, et jutt võis olla 50-100 grammist, mis on kaugelt rohkem, kui kaitsevõimaluste uurimiseks vajalik,» ütles Üzümcü päevalehele New York Times.