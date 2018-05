EL ei kavatse Brexiti tõttu inglise keelt hüljata

Euroopa Komisjoni aastate 2021-2027 eelarvekava näeb ette, et inglise keelt kasutatakse kohtumistel ja dokumentides edasi. «Inglisekeelseid tõlke ja seletusteenuseid see (Brexit) ei mõjuta,» seisab kavas.

Läinud aastal ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, et inglise keel on Euroopas oma tähtsust kaotamas, kuid võttis hiljem oma sõnad tagasi märkides, et tegi ainult nalja. «Prantslased olid õnnelikud. Brittide poolelt sadas mulle selline sitarahe kaela,» sõnas Juncker kodumaa Luksemburgi õpilastele läinud oktoobris.