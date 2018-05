Itaalias terendavad erakorralised valimised

Vasaktsentristliku Demokraatliku Partei juhatus otsustas eelmisel nädalal üksmeelselt, et ei asu populistliku Viie Tähe Liikumisega koalitsioonikõnelustesse. See tähendab, et kaks kuud kestnud ummikseis Itaalias püsib ning ilmselt ootavad ees uued valimised, küsimus on vaid millal.