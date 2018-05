Politsei tahab kolleegi puuviljamahlaga pritsinud Lõuna-Korea pärijanna vahistada

Souli Gangseo politseijaoskonna teatel süüdistatakse Hanjin Groupi omaniku ja lennufirma Korean Air esimehe Cho Yang-ho noorimat tütart Cho Hyun-mini ründamises ja äritegevuse takistamises. Cho on 2014. aastal rahvusvaheliste väljaannete esikaasi ehtinud Cho Hyun-ah’ õde.

Souli suundunud lennul väravasse naasma, et üks stjuardessidest lennukist välja visata. Pärast mahlajuhtumit liitusid mitmed Korean Airlinesi töötajad internetivestlusega, kus kirjeldasid, kuidas Chod sealseid töötajaid väärkohtlevad.

Läinud nädalal asusid ametivõimud uurima süüdistusi õdede ema Lee Myung-hee kohta. Väidetavalt on ta lennufirma töötajaid nii füüsiliselt kui verbaalselt väärkohelnud.

Chode vastu avaldasid täna meelt sajad Korean Airlinesi töötajad, kes katsid oma nägu päikeseprillide ja maskidega, et neid poleks võimalik tuvastada. Lojaalsus on Lõuna-Koreas kõrges hinnas ja suurte kontsernide töötajate mässamine on haruldane.