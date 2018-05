Rootsis peeti kinni veel üks terrorikahtlusalune

Mees on sündinud 1987. aastal, sõnas prokurör Lars Morand, kuid rohkem andmeid tema kohta ei avaldanud.

Ei ole selgunud, kas juhtum on seotud kolme mehega, kes peeti kinni esmaspäeval Põhja-Rootsis ja Stockholmis korraldatud haarangus.

Üks vangistatud meestest on 38-aastane Usbekistani taustaga Kõrgõzstani kodanik. Teine kahtlusalune on 45-aastane Usbekistani päritolu mees. Kolmas mees on 29-aastane ja pärit samuti Usbekistanist.