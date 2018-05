«Meil on nüüd olemas kuupäev ja koht, mille me varsti välja kuulutame,» sõnas ta ajakirjanikele lahkudes Valgest Majast ringreisile Texase osariiki.

«Meil olid väga sisulised kõnelused Põhja-Koreaga ja paljugi on juba juhtunud seoses pantvangidega,» lisas president, kes vihjas kolme Põhja-Koreas kinni peetud ameeriklase vabastamisele.

«Nagu ma eile ütlesin, püsige lainel,» märkis president. «Ma arvan, et te näete väga, väga häid asju.»

Trump lükkas ümber kuuldused nagu plaaniks ta Kimi režiimiga kõneluste osana Lõuna-Koreast Ühendriikide väed välja tuua, kuid märkis, et see on pikemas perspektiivis võimalik.