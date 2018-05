Guterres: Süüria peab reageerima küsimustele keemiarelvade kohta

Kuigi Süüria valitsus on osaliselt käsitlenud mõningaid Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tõstatatud küsimusi, siis on "teised küsimused kahetsusväärselt jäänud vastamata", sõnas Guterres.

ÜRO peasekretär ütles, et ta jätkab Süüria kannustamist lahendama kõik lahtised teemad.

OPCW peadirektor Ahmet Üzümcü ütles raportis, et ta on korduvalt rõhutanud Süüria võimudele, et vastamata küsimused keemiarelvade deklaratsioonide kohta nõuavad vastuseid.