Saksamaa relvajõude ootab kannapööre

Muutustega soovib von der Leyen suunata fookuse just Saksamaa kaitsmisele. Dokument pealkirjaga «Ideed Bundeswehri jaoks» soovitas täielikke ümberkorraldusi. Sellega tahetakse kindlustada, et Saksamaa relvajõud annaksid piisava panuse riikliku julgeoleku tagamisse.

Juba rohkem kui kümme aastat on Bundeswehr keskendunud peamiselt välismissioonidele. Tulevikus on plaanis riiklik julgeolek ning rahvusvaheliste kohustuste täitmine panna samale pulgale. See tähendaks, et kodumaa kaitsmisele hakataks panema senisest oluliselt suuremat rõhku. Plaanide kohaselt investeeritaks miljardeid eurosid sõjaliste struktuuride ülesehitamiseks.