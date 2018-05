USA saatkond saatis Soomes elavatele ameeriklastele terrorismi eest hoiatava turvahäire

Turvahäire hoiatas terroristide ees, «kelle sihtmärk on USA kodanikud, sealhulgas lapsed.» Eile saadeti sarnase sisuga teade ka Rootsis elavatele USA kodanikele, kuid mitte Norras ja Taanis resideeruvatele USA kodanikele.

Saatkond hoiatab USA kodanikke, et nad «oleksid avalikes kohtades valvsad» ja «vaataksid üle oma liikumisteekonnad ja -ajad, et vähendada aja ja koha ennustatavust.»

Soome kaitsepolitsei (Supo) sõnul on arvatavasti tegemist üldise hoiatusega, millesarnaseid USA saatkond aeg-ajal välja annab. Supo peainspektor Martin Westerlund ütles täna Soome ringhäälingule Yle, et Soome terroriohu tase on skaalal ühest viieni endiselt kahe juures. Terroriohu taset mõõdeti viimati 2017. aasta suvel.