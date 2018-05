Konservatiividel läks Inglismaa valimistel oodatust paremini

Edukaimad olid Inglismaa valimistel Euroopa Liidu meelsed liberaalid. Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP), mille toetus on pärast Brexiti referendumit pidevalt langenud, kaotas suurema osa kohtadest.

Lõplikud tulemused enam kui 150 volikogu kohta näitavad, et Tööpartei sai üle riigi juurde 62 ja konservatiivid kaotasid 30 saadikukohta, liberaaldemokraadid said juurde 75 ja UKIP kaotas 132 kohta. Roheline Partei sai juurde kaheksa saadikukohta.

Valimistulemused tähendavad seda, et toorid ja leiboristid koguksid üldvalimistel mõlemad 35 protsenti häältest, kuigi sellised projektsioonid ei ole usaldusväärsed.

BBC teatas kohalike valimiste tulemusi analüüsides, et üldvalimistel tooks sarnane häälte jaotus kaasa enamuseta parlamendi, kus Tööparteil oleks 283 ja tooridel 280 kohta. Briti alamkojas on enamuseks vaja 326 kohta.

«Me esinesime oodatust paremini,» ütles Konservatiivse Partei esimees Brandon Lewis telekanalile Sky News. «Me nägime Tööpartei suutmatust suurendada enda kontrolli all olevate Londoni volikogude arvu, ehkki nad arvasid, et löövad platsi puhtaks.»

Peaminister May ütles Londonis võitu tähistades, et Tööpartei pani kõik mängu, kuid kukkus läbi. Samas lubas ta, et konservatiivid ei pea midagi iseenesestmõistetavaks ega süllekukkunuks.