Video: NASA uus kulgur alustas teekonda Marsile

Missioon on varustatud planeedi kivimites toimuvaid tõukeid mõõtva seismomeetri ja sügavale kivimikihtidesse «sukelduva» sondiga, mille abil tehakse kindlaks Marsi sisemuse soojusrežiim. Isehaamerdav sond peaks puurima end NASA teatel kolme kuni viie meetri sügavusele ja jälgima kuumahoovuseid planeedi pinna all.

NASA juhtivteadlase Jim Greeni sõnul eksperdid juba teavad, et Marsil esineb maavärinaid ja laviine ning planeeti tabavad meteoriidid. «Aga kui maavärinaaldis Mars on? See on põhimõttelise tähtsusega informatsioon, mida meie Marsi uurivate inimestena peame teadma.»