Video: Venemaa näitab paraadil «ideaalset» raketti

Moskva Punasest väljakust lendavad üle kaks MiG-31K lennukit, mis on varustatud ülehelikiirusel lendavate rakettidega Kinžal.

Paraadil osaleb ka kaugjuhitav lahingumasin Uran-9, mis on mõeldud luureülesannete täitmiseks ning jalaväelastele toetuse pakkumiseks. Uran-9 peaks hästi sobima ka linnalahingute tarbeks, kus tavalised tankid on osutunud haavatavateks. 30mm kahuri ning 7,62mm kuulipildujatega varustatud masina peale on võimalik paigaldada ka tankivastased relvad ning Strela pind-õhk tüüpi raketid.