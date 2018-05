Liibanon valib üheksa-aastase vaheaja järel parlamenti

Šiialiikumine Hizbollah, mille taga on Iraan, ja tema liitlased võivad parlamendis ülekaalu saavutada, mis suurendaks nende mõju kodusõjas Süüria ja vaenuliku Iisraeli vahele surutud väikeriigis.

Riiki juhtiv triumviraat tõenäoliselt ei muutu. Peaaegu kindlasti säilitab parlamendispiikri positsiooni Nabih Berri, kes on seda ametiti pidanud juba alates 1992. aastast. Ka peaminister Saad Hariri jalgealust ei tohiks miski kõigutada.

President Michel Aouni ametikohta 6. mai valimised ei puuduta, aga tema erakonnal on oluline rolli peadpööritavas alliansside mängus.

President avaldas laupäeval lootust, et valimised toovad võimule proportsionaalsema ja tugevama valitsuse, kui ka tema partei peaks kohti kaotama.

"Me võime mõnel pool kohti kaotada ja mõnel pool neid juurde võita. Kuid uus valimissüsteem toob rahva sajaprotsendilise ja täpse esindatuse," ütles 84-aastane Aoun.

Hizbollah', mis sõjaliselt võimsuselt ületab riigi relvajõud ja on USA silmis terroriorganisatsioon, on liidus nii Berri kui Aouniga, kuid tõenäoliselt kärbib just tema Hariri sunniitide ülekaaluga liikumise toetust.