Briti armeed aidanud tõlke ähvardatakse väljasaatmisega

Siseminister Sajid Javid teatas, et Briti vägesid aidanud afgaanidel lubatakse riiki jääda. Avalikkus polnud rahul kõrgete taotlustasudega, mida rakendatakse neile, kes soovivad püsivalt riiki jääda.

Javidi lubadus kehtib aga vaid neile, kes saabusid riiki 2012. aastal kindla viieaastase viisaprogrammiga. Sellele ei kvalifitseerunud sugugi kõik tõlkidest.

Independentiga rääkis detsembris riigist väljasaatmise kohta teate saanud Hafizzulah Husseinkhel. Ülemkohus peatas küll pärast Independenti vastavasisulisi artikleid Husseinkheli deporteerimise protsessi, aga mees ootab endiselt siseministeeriumilt otsust oma tuleviku kohta.

27-aastane afgaan teenis koos Briti armeega aastatel 2010-2012. Ta põgenes Afganistanist 2014. aastal pärast Talibanilt surmaähvarduste saamist. Suurbritanniasse saabus ta aasta aega hiljem. Husseinkheli isa tulistati tema asukoha varjamise tõttu jalga.

Tõlk ei kvalifitseerunud aga kaitseministeeriumi poolt paika pandud ümberasustamispaketile, sest ei töötanud ministeeriumi poolt kindlaks määratud kuupäeval. Husseinkhel on vaid üks mitmest tõlgist, kes ise Suurbritanniasse tuli ja kelle varjupaigataotluse siseministeerium tagasi lükkas.

Husseinkhel ütles Independentile: «Need on suurepärased uudised mõne tõlgi jaoks, aga mulle ei kehti. Ma ei tea, mis tulevik toob. Ma ei tea, mis juhtub homme. Tunnen, et ma ei kuulu kuskile. See on mentaalne piin, tunnen end vaimselt vangistatuna. Pean endast igal kuul teada andma ja ei saa töötada.»

Briti sõdur Helmandi provintsis. FOTO: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS/Scanpix

Ta jätkas: «Briti armee on mind palju aidanud, aga siseministeerium ignoreerib seda, mida ma selle riigi heaks teinud olen ja seda, et teenisin koos Briti sõduritega rindejoonel. Mind koheldakse siin kurjategijana.»

Tõlk paigutati Suurbritanniasse jõudes põgenike kinnipidamiskeskusesse, kus ta veetis kokku üle kahe kuu. Mehe enda sõnul oleks tema elu Afganistani naastes ohus.

«Ma kardaksin oma elu pärast. See on põhjus, miks ma oma riigist lahkusin. Nad näeksid mind reeturi ja spioonina. Keegi ei võtaks mind vastu ja ma tunnen, et mul pole õigust kuskil olla,» sõnas Husseinkhel.

Relvajõudude liikmed avaldasid eelmisel aastal tõlgi võimaliku riigist väljasaatmise osas pahameelt ja kiitsid tema silmapaistvat panust ning valmidust oma eluga Helmandi provintsis riskida.

Endine sõjaväelane William Locke, kes teenis koos Husseinkheliga Afganistanis, sõnas Independentile: «See mees töötas meie heaks ja riskis meie nimel mitme aasta jooksul oma eluga. Arvan, et ta väärib paremat kohtlemist. Tundub naeruväärne, et riiki ei lubata jääda kellelgi, kes on brittide elude päästmise nimel nii palju teinud.»