Põhja-Korea hoiatas Trumpi kiitlemise eest

Maailm ootab Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumist, Trump ütles reedel, et tippkohtumise aeg ja koht avalikustatakse lähiajal. Kimi ja Trumpi kohtumine järgneb ajaloolisele tippkohtumisele Kimi ja Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini vahel, kus Kim andis mõista, et Põhja-Korea võib loobuda tuumarelvast.

Trump on väitnud, et läbimurdeni viis tema poolt avaldatud maksimaalne surve, eelmisel nädalal ütles USA liider, et Washingtoni jõud hoiab meid eemal tuumasõjast.