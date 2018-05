Afganistani plahvatuses hukkus vähemalt 12 inimest

Seni ei ole keegi rünnakut omaks võtnud, kuid nii Taliban kui kohalik terrorirühmituse Islamiriigi (ISIS) haru ei soovi demokraatlikke valimisi ja on neid ka varem sihikule võtnud.

ISISe kohalolekust Khostis andmed puuduvad, kuid rühmitus on laiendanud viimastel aastatel oma tegevust teistes piirkondades. Möödunud kuul ründas ISISe suitsiidipommar valijate registreerimise keskust Kabulis, tappes 60 ja vigastades veel vähemalt 130 inimest.

Afganistanis on kavas korraldada oktoobris esimesed valimised pärast 2014. aastat.

Taliban ja ISIS on aasta algusest alates hoogustanud rünnakuid, milles on hukkunud hulgaliselt tsiviilisikuid. Afganistani julgeolekujõududel on olnud probleem äärmuslastega toimetulekul pärast seda, kui USA ja NATO 2014. aasta lõpul oma lahingmissiooni lõpetasid.