Venemaa Twitteri bot saatis Briti parlamendisaadikule tapmisähvarduse

Sunday Times avaldas, et Inglismaa kohalike valimiste eel levitasid sajad Venemaal loodud Twitteri kontod Corbynit ja tema erakonda toetavaid postitusi. Nende taga olid niinimetatud botid (lühend sõnast robot), mis toodavad internetis automaatseid sõnumeid.

Swansea ülikooliga koostöös läbiviidud uurimuse kohaselt leiti, et botid kandsid peamiselt Briti naisenimesid ja neid loodi hulgaliselt enne kohalikke valimisi. Samasugust trendi võis näha ka 2017. aasta üldvalimiste eel.

Näiteks nõuti peaminister Theresa May tagasiastumist seoses Windrushi skandaaliga, mis nõudis juba siseminister Amber Ruddi ametikoha. May sai Twitteri-botide poolt kriitikat ka Süürias õhurünnakute korraldamise eest.

Üks mõjuvõimas leiborist olevat sel aastal sattunud tõsise rünnaku ohvriks ja talle saadeti tapmisähvardus. Poliitik ei soovinud, et tema nimi avalikuks tuleks.

«Mulle saadeti surmaähvardus. Politsei ei suuda tuvastada selle eest vastutavat isikut ja nad ütlesid, et tegu võis olla botiga,» lausus ta. Surmaähvardust kinnitas ka Briti politsei.

Veel kaks leiboristide parlamendisaadikut on öelnud, et nad said tõenäoliselt botidelt ähvardusi.