Soomes algab kohus viie kokaiinismugeldaja üle

Politsei rääkis eeluurimisistungil, et rohkem kui neli kilo kokaiini toimetati Soome kolme lennureisiga. Lennud leidsid aset möödunud aasta veebruaris, juunis ja septembris. Uimastid olid peidetud kehasiseselt või kohvritesse ehitatud peidikutesse. Politseil õnnestus konfiskeerida 1,4 kilo.

Kokaiini kasutamine on Soomes viimase viie aasta jooksul mitmekordistunud, kuid on võrreldes Kesk- ja Lääne-Euroopa riikide ja ka teiste Põhjamaadega siiski väike. Asjatundjate sõnul on selle taga Soome kõrvaline asukoht, mis toob kaasa vähese pakkumise ja kõrged hinnad.