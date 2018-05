Moskvas meeleavaldajaid rünnanud kasakad hakkavad jalgpalli MMil korda hoidma

Traditsioonilisi kasakate karvamütse kandvad mehed ühendasid jõud politsei ja sõjaväelastega, et enne Vladimir Putini neljanda ametiaja algust laupäeval korraldatud meeleavaldused laiali ajada.

Mõned ründajad tuvastati Kasakate Keskjõudude liikmetena, kes on lähedates sidemetes Vene julgeolekujõududega. Moskva linnavalitsus on maksnud kasakate väljaõppeks üle 200 000 euro, eesmärgiga tagada linnas toimuvatel avalikel üritustel turvalisus.

Kasakate organisatsiooni esindajad kohtusid hiljuti Rahvuskaardi ametnikega, et arutada 14. juunil algavate maailmameistrivõistluste julgeolekuoperatsioone.

Vene meedia teatel on kasakate juht Ivan Mironov endine FSB riikliku julgeoleku ohvitser. Doni-äärses Rostovis, kus toimuvad MMi kuueteistkümnendikfinaalid, peaks politseiga koos tööle hakkama üle 300 kasaka.

Kremli inimõiguste nõukogu liige Maksim Ševtšenko kutsus üles nõukogu erakorralisele istungile, et arutada võimude tegevust laupäevaste meeleavalduste laialiajamisel.

Kreml on viimastel aastatel toetanud tsaariaegse kasakakultuuri edendamist. Mitmes linnas on kasakad tegutsenud omaalgatusliku julgeolekujõuna, otsides tänavatelt illegaalseid immigrante. Lisaks on nad korraldanud reide kunstigaleriidesse ja teatrisaalidesse, mis eksponeerivad «hälbivat» materjali.