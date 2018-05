Karmimad seadused India vägistajaid ei heiduta

Eksperdid on viidanud, et naiste vastu sooritatud seksuaalkuriteod on seotud meeste suure osakaaluga India ühiskonnas. Selle põhjuseks peetakse ebaseaduslikke aborte, mida naised teevad teada saades lapse soo.

Nii sünnib Indias iga 100 tüdruku kohta 112 poissi (loomulik on umbes 105 poissi iga 100 tüdruku kohta). BBC teatel tähendab see, et Indias on puudu umbes 63 miljonit naist.