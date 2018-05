Gruusia kaitseväe juhataja intervjuus Postimehele: me polnud sõjaks valmis

Gruusia kulutab riigikaitsele 2,2 protsenti SKTst ja on aastate jooksul suurte jõududega välismissioonidel NATO sõduritega õlg-õla kõrval võidelnud, lootuses ka ise alliansiga liituda. Võiks järeldada, et NATOga liitumine on ainult aja küsimus, kuid sellest hoolimata on eesmärk jäänud tänase päevani püüdmatuks.