Tšehhi peaminister eitab Novitšoki tootmist

President Miloš Zeman, kes on tuntud lojaalsuse poolest Kremlile, väitis eelmisel nädalal luureraportile viidates, et Praha on tootnud närvimürki Novitšok, mida väidetavalt kasutati märtsis Skripali ja tema tütre mürgitamiseks.

Tšehhi välisministeerium teatas reedel, et mikrosünteesiprotsessi ei peeta vastavalt rahvusvahelistele lepetele tootmiseks ning rõhutas, et aine hävitati viivitamatult. Välisministeerium teatas, et Zemani väited tulenesid eksiarusaamast ning lisas, et Skripalid mürgitati Novitšok A-234ga, mitte A-230ga.