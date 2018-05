Saksamaa paneb oksjonile Teises maailmasõjas hävinenud silla jäänused

Saksa raudtee varahaldusfirma BEV esindaja Jürgen Rothe ütles uudisteagentuurile DPA, et silla idapoolses otsas seisnud tornide vastu on juba mitu võimalikku ostjat huvi üles näidanud.

Kümme päeva pärast seda, kui liitlasjõud silla vallutasid, kukkus see aga mürsutulest ja 50 000 liitlassõduri ülemarsist nõrgestatuna kokku, põhjustades 28 USA sõduri hukkumise.

BEV hoiatab nüüdses müügipakkumises, et silla otsas asunud tornid vajavad hädasti remonti, need ei sobi veevarustuse ja kütte puudumise tõttu elamiseks ning need tuleb kindlustada võimaliku kahju vastu, mida langevad kivid ja murenev fassaad võivad tekitada mööduvatele jalakäijatele, jalgratturitele ja autodele.