Hulkuvad koerad on Põhja-Indias tapnud nädalaga kuus last

Hulkuv koer Lucknow linnas Uttar Pradeshi osariigis. Lähikonnas on koertekarjad rünnanud viimasel ajal lapsi.

Hulkuvate koerte karjad on nädalaga Põhja-Indias tapnud kuus last ja vigastanud vähemalt paarikümmet, mistõttu ei luba külaelanikud enam lapsi kodust välja ning on hakanud tapma kõiki tänaval liikuvaid koeri.