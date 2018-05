Soome, Rootsi ja USA kaitseminister sõlmivad kolmepoolse tahteavalduse

Ministrid allkirjastavad kolmepoolse tahetavalduse (Statement of Intent), mille kaudu kaitsekoostööd nende riikide vahel edasi arendada. Soomel ja Rootsil olid varem Ühendriikidega 2016. aastast kahepoolsed tahteavaldused. Sama malli järgi plaanitakse nüüd süvendada kolmepoolset koostööd.

Tahteavalduse abil on kavas tagada muu hulgas see, et ei sünniks konkurentsiolukorda rahvusvaheliste õppuste ja koolitustegevuse osas.