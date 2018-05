Trump lubas teatada Iraani tuumaleppe otsusest teisipäeval

Mullu oktoobris teatas ta, et 2015. aastal sõlmitud lepe pole USA riiklikes huvides, kuid ei astunud leppega peatatud sanktsioonide uuestikehtestamiseks.

Nüüd aga peab ta hiljemalt 12. mail otsustama, kas uuendada USA ühtede sanktsioonide paketti, mis on suunatud Iraani naftasektori vastu. Need sanktsioonid peatati osana tuumaleppest.

President võib nüüd ka teatada, mis saab ülejäänud USA sanktsioonidest, mis Iraanile selle tuumaprogrammi pärast kehtestati. Need peatati kuue erineva otsusega. Kui ta asub ennistama tuumaleppega peatatud sanktsioone, siis õõnestab see kogu lepet.

Kuid kui Trumpi otsus tekitab võimaluse, et USA kehtestab sanktsioonid Iraaniga äritsevatele Euroopa firmadele ja pankadele, siis on ohus kogu lepe, sest viimased peavad USA turgu Iraani omast endale tähtsamaks ning seetõttu ilmselt lõpetavad Iraaniga äritsemise. Kardetakse, et kui Iraan ei näe leppest erilist majanduslikku kasu, siis ei näe riik ka põhjust lepet järgida ning taastab oma tuumaprogrammi täies mahus.