Allikad: Trump on Giuliani peale aina pahasem

Trump on hakanud küsima, kas ta peaks vähemalt ajutiselt keelama Giulianile teleesinemised, ütlesid kaks asjaga kursis olevat allikat uudisteagentuurile Associated Press.

Trumpi advokaatide meeskonna uusim liige Giuliani raputas Valget Maja esmalt eelmise nädala algul. Ta läks Trumpi varasemate avaldustega vastuollu ja ütles telekanalile Fox News, et president teadis, et tema isiklik advokaat Michael Cohen maksis 2016. aasta oktoobris raha pornotäht Stormy Danielsile, et ta vaikiks afäärist Trumpiga.

Coheni sõnul maksis ta Danielsile omast taskust. Giuliani sõnul maksis Trump Cohenile raha tagasi. Lisaks andis Giuliani mõista, et Danielsiga sõlmiti kokkulepe põhjusel, et presidendivalimised olid lõppjärgus.

Kuid nädalavahetusel antud usutlustes tunnistas Giuliani, et "Cohen hoolitseb sellistes olukordades asjade eest, vahetevahel saab ta nende eest tasu". Ta ei välistanud, et Cohen maksis Trumpi eest vaikimisraha ka teistele naistele.

Trump on afääri Danielsiga eitanud. President oli pahane, et Giuliani vihjas, et sarnaseid süüdistusi on teinud ka teised naised, ütlesid allikad.