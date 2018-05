Porošenko: pooled Donbassi sissid on Vene kodanikud

Küsimusele, kui palju Vene sõdureid praegu Ida-Ukrainas on, vastas Porošenko: «Meil on kinnitatud arvud, et eri ajajärkudel on okupeeritud alal olnud olnud 2500 - 10 000 Vene regulaarväelast.»

«Lisaks on neil pea 50 000 nn Vene vabatahtlikku, kes värvati Vene mobiliseerimissüsteemi kaudu ja suunati sinna. Nad teevad vaid näo, et ei kuulu regulaarväkke. Kuid nad on venemaalased, rahvuselt venelased, Vene sõdurid. Nad kasutavad Vene relvastust ja varustust. Need on venelased,» märkis Porošenko.

Tema sõnul on Ukrainal kindlaid andmeid Vene regulaarväe viibimisest Donbassi okupeeritud alal.

«Paljud vaatlejad arvavad, et Ukrainas on külm sõda. Tahan valmistada neile pettumuse - see ei ole külm sõda, see on kuum sõda. Ja iga päev hukkub meil rahumeelseid elanikke ja Ukraina sõdureid,» märkis president.

Moskva sellise tegevuse põhjus on tema sõnul Venemaa soov destabiliseerida olukorda Ukrainas.

«Nad üritavad õõnestada väärikuse revolutsiooni saavutusi, mis meil on viimase nelja aasta jooksul olnud,» ütles Porošenko, lidases, et Vene president Vladimir Putin üritab Ukrainat tagasi vallutada: «Just tagasi vallutada ja taastada Nõukogude Liit või Vene impeerium. Kuidas teile mugavam tundub.»

Ta rõhutas, et sellises olukorras on vaieldamatult tarvis rahuvalvajaid.

«Rahuvalvemissiooni paigutamine Vene väe kohalviibimisel ei ole võimalik. See on vahend Venemaa survestamiseks, et ta viiks oma väe okupeeritud alalt ära,» ütles Porošenko.