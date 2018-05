Kinga sees serveeritud magustoit solvas Jaapani peaministrit

«Jaapani kultuuris ei ole kingade kandmisest midagi madalamat. Nad ei kanna kingi kodus ja kingi ei leia ka nende kontoritest. See on ülim austuse puudumine,» teatas üks anonüümne Iisraeli ametnik.

Anonüümseks jäänud Jaapani diplomaat sekundeeris: «Üheski kultuuris maailmas ei panda kingi lauale. Mida see tuntud kokk mõtles? Kui see oli huumor, siis me ei pidanud seda naljakaks, me oleme oma peaministri ees solvatud.»