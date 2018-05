Raport: naistel on IS-i tegevuses arvatust suurem roll

Raport edastab, et Prantsuse justiitsministeerium on alahinnanud naiste rolli äärmusühenduse Islamiriik ridades Süürias ja nende tegevust Prantsusmaale naastes.

Selgub, et džihaadinaised ehk muharijatid ei etenda oma Süürias võitlevatele abikaasadele ainult koduse abistaja rolli, nagu varem arvatud.

Lisaks selgub, et ainult üks kolmandik Süüriasse IS-i ridadesse siirdunud naisi läks sinna koos perega. Naiste väitel on äärmusühendusega liitumine ajendatud hoopis vastumeelsusest lääneriikide suhtes ja islamikalifaadi ideest, mis võimaldaks neil ilma lääne surveta oma usku praktiseerida.

Vastupidiselt islamistlikule ideoloogiale, mis keelab naistel võitlemise, väitsid mõned muharijatid, et neile on antud operatiivülesandeid IS-i «usupolitsei» juures. Moraalipolitseiga seotud isikutel on voli jagada karistusi ja tegeleda internetis värbamistegevusega.