Saksamaal võeti vahele paremäärmuslastega seotud inimsmugeldajate võrgustik

Ligi 800 Saksa korrakaitsjat korraldasid ööl vastu tänast reide Bremeni, Hamburgi ja Alam-Saksimaa liidumaade korterites, et võtta vahele inimsmugeldajate võrgustik.

Politsei teatel on kahtlusaluseid jälgitud alates eelmise aasta oktoobrist. Arvatavasti on võrgustikuga seotud vähemalt veel viis inimest, muuhulgas Austraalia perekond, kes omab turvafirmat, mis Moldova illegaale tööle võtab.

Väidetavalt on ettevõte võitnud allhankeid turvateenuste osutamiseks mitmes Hamburgi sadamas, ehitusplatsidel ja isegi asüülitaotlejate keskustes.

Tõendite kohaselt on vähemalt üks kahtlusalune, turvafirma raamatupidaja, seotud ka paremäärmusliku Reichsbürgeri liikumisega. Väidetavalt on raamatupidaja eksabikaasa ja poeg turvafirma omanikud.

Reichsbürgeri näol on tegu liikumisega, mis ei tunnista Saksa valitsuse legitiimsust ja väidab, et Saksamaa piirid kehtivad 1937. aasta seisuga ning praegune Saksamaa on konstruktsioon, mida juhivad võõrjõud. Paljud neist järgivad ka paremäärmuslikku antisemiitlikku ideoloogiat.