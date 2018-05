Koera päästmiseks järve hüpanud Brasiilia esileedi sattus pilgete alla

Kuigi draama leidis aset 22. aprillil, jõudis see avalikkuse ette alles sel nädalal.

Brasiilia meedia ja Twitter aga asusid esileedi julgustükki mõnitama ning sellest on saanud internetihitt.

Arvestades, et tema abikaasa Michel Temer on üks Brasiilia ajaloo ebapopulaarseimatest presidentidest, naljatles vasakmeelne blogija Leonardo Stoppa, et Marcela Temeri plaan polnud päästa mitte koera, vaid parti. «Ta oli meeleheitel, sest nägi üht vähestest Temeri häältest,» märkis Stoppa YouTube’is.