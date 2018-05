Khamenei: Euroopa tagatiseta lahkub Iraan tuumaleppest

«Kui te ei suuda anda kindlat garantiid – ja ma kahtlen, et te suudate –, ei saa me nii edasi minna,» teatas Khamenei parlamendis kõneledes.

«Jääme pühendunuks sellele leppele ning teeme kõik tagamaks, et Iraan järgib lepet,» lausus Merkel. Berliin langetas otsuse koos Pariisi ja Londoniga, lisas ta. Lepet on lubanud toetada ka Moskva.

Parlamendispiiker Ali Larijani lausus, et Teheran kavatseb oodata Euroopa riikide reaktsiooni USA lahkumisele enne edasiste otsuste langetamist. Ka Iraani president Hassan Rouhani on teatanud, et USA lahkumise tõttu ei kavatseta leppest taganeda.

Hoolimata Rouhani kinnitusest, et Iraan suudab USA lahkumisega toime tulla, on Trumpi otsus tekitanud uusi pingeid majandusraskustes vaevlevas riigis ja seadnud pakule tuumaleppe algatanud reformaatorite pead.

«Samuti võidavad konservatiivid sellest, et neil on põhjus rünnata reformimeelseid ja mõõdukaid nagu president Rouhani, öeldes, et see tõestab seda, mida juba aastaid on öeldud – USAd ei saa usaldada ja USA on valmis alati meile nuga selga lööma,» lisas Zibakalam.