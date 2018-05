KOHALIK VAADE. Leedu korruptsioonijuhtum kasvas kiiresti riigipöördekatseks

Ühel soojal maikuu esmaspäevahommikul ei rõõmusta ilmselt keegi, kui näeb, et võtmetähtsusega luureasutus on kasutanud väljendit riigipöördekatse. Aga just see juhtus Leedus, kui terve kümnendi kestnud uurimise raport lekkis ajakirjandusse ja põhjustas üleüldise šoki.