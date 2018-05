Malaisia valimised võitis opositsioonikoalitsioon

Komisjoni edastatud andmete kohaselt saab opositsioonikoalitsioon 115 kohta parlamendis, mis on kolm enam, kui vajalik valitsuse moodustamiseks.

Mohamadi kuulutas ennast valimiste võitjaks ja ütles, et peaministriks nimetamine leiab aset päeva jooksul.

Võimukoalitsiooni Barisan Nasional kuuluv Najibi Ühtne Malaide Rahvusorganisatsioon (UNMO) on valitsenud Malaisiat alates iseseisvumisest 1957. aastal, kuid 2013. aastal jäi erakond esmakordselt häälte absoluutarvu poolest teiseks ning erakond on jätkuvalt raskustes. Valijate pahameele kasvu taga on korduvad korruptsiooniskandaalid, igapäevaelu kallinemine ja ühiskonda lõhestav rassipoliitika. Riigis elab märkimisväärselt suur hiinlaste ja indialaste kogukond.