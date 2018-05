Põlissoomlaste presidendikandidaat Laura Huhtasaari kopeeris kolmandiku oma magistritööst

Ent Svenska Yle uuriva ajakirjanduse üksus MOT leidis, et Huhtasaari plagieeritud osa on palju märkimisväärsem, kui ülikool leidis. Reporterite sõnul oli ligikaudu 30 protsenti tema magistritööst kopeeritud otse ühest allikast, mille oli kirjutanud Helsingi ülikooli vilistlane 2001. aastal.

Huhtasaari oli varasemast tööst kopeerinud nii lühemaid kui ka pikemaid tekste. Reporterite sõnul oli mõni peatükk tööst peaaegu täielikult kopeeritud. Mõnes kohas oli Huhtasaari parandanud paari kohta lausestuses, et see sobituks tema töö konteksti, kuid mõnes kohas olid valeks jäänud ka eelmises töös olnud grammatikavead. Algse töö autori Tiina Simpaneni nime ei olnud presidendikandidaat oma töös kordagi maininud.

Huhtasaari eitas Svenska Yle raporti tulemusi ja ütles Helsingi parlamendihoones eile, et see on tegu on inimjahiga tema suhtes.