Keenias hukkus purunenud tammi tõttu 20 inimest

«Vesi on tekitanud suurt kahju nii eludele kui ka varale. Kahju ulatust ei ole veel kindlaks tehtud,» ütles Nakuru piirkonna kuberner Lee Kinyajui.

Keenia Punane Rist teatas Twitteris, et seni on Pateli tammi purunemise tõttu haiglasse toimetatud 39 inimest. Sajad inimesed on jäänud kodutuks.