Berliin süüdistab Teherani Iisraeli provotseerimises

Saksa välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Iraani rünnak oli tõsine provokatsioon, mille nad mõistavad tõsiselt hukka. «Nagu me oleme alati rõhutanud, siis Iisraelil on õigus ennast kaitsta,» lausus pressiesindaja ja lisas, et samas on ülimalt oluline, et pinged edasi ei eskaleeruks.